SERIE B UFFICIALE – Dri torna a Fabriano

La Ristopro Janus Fabriano è lieta di comunicare l’ingaggio di Filiberto Dri per la stagione 2024/25: la guardia-ala torna a Fabriano dopo le annate 17-18 e 18-19.

Classe 1989, 190 cm per 82 kg, originario del Friuli Venezia Giulia, Filiberto è uno dei giocatori di maggiore esperienza della categoria e può vantare più di 6000 punti segnati in Serie B; l’ex giocatore di Sant’Antimo di piazze ne ha viste davvero tante: Valenza, Verona, Rieti, Castelletto, Castellanza, Udine, Cassino, Oleggio, Fabriano, Sant’Antimo e Bisceglie. In tutte queste compagini non ha mai fatto mancare il suo apporto realizzativo; raramente è sceso sotto la doppia cifra di punti segnati, rendendolo uno dei giocatori più temuti con la palla in mano. Lo ricorda bene Fabriano, sia nelle sue fila che come avversario ai play-off nella cavalcata vincente del campionato 20/21. Il neo giocatore biancoblu è reduce da due grandi stagioni: 22/23 con Bisceglie a 14.62 punti di media e successivamente il secondo atto a Sant’Antimo, dove ha disputato anche 4 partite di play-off a 16.75 punti ad allacciata di scarpa.

Ora il ritorno a Fabriano, l’intera società augura a “Fil” le migliori soddisfazioni per la sua seconda parentesi nella città della carta.

Giacomo Marini

Ufficio Stampa Janus Basket Fabriano