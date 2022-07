SERIE B UFFICIALE – Drigo è un nuovo giocatore di Caserta

La Ble Caserta comunica di aver acquisito il diritto al tesseramento del giocatore Mathias Drigo, ala di 203 cm. Nato a Palermo il 29 gennaio 1989, è cresciuto nelle giovanili del Casalpusterlengo con cui ha esordito nei campionati senior nel 2007/08 in serie B1 per passare l’anno successivo al Montevarchi. Nel 2009/10 trasferimento in Sicilia con il Trapani nella serie A dilettanti e la stagione successiva sempre in A dilettanti con il Moncada Agrigento. Nell’ultimo decennio è stato sempre tra i protagonisti della serie B andando ad occupare un posto fisso nello starting five di Rovereto, Costa Volpino, Bisceglie (per quattro stagioni di cui tre consecutive), Pescara, Nardò, Rieti e Mestre, dove lo scorso campionato ha disputato 30 gare con una media di 12,2 punti (39% da 2, il 37% da 3 ed il 90% ai liberi), 6,1 rimbalzi e 1,3 assist a gara.

È stato nazionale italiano con le formazioni under 16 ed under18 e nel 2021 si è aggiudicata con Rieti la Coppa Italia di serie B oltre alla vittoria nella regular season.

«Drigo – evidenzia coach Luise – aggiunge esperienza, tecnica e mentalità vincente alla nostra squadra, trattandosi di un lungo esperto della categoria, tecnico e con una mano dolcissima, la cui principale caratteristica è rappresentata dal tiro da fuori».

Uff.Stampa Ble Caserta