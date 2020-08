SERIE B UFFICIALE – Due innesti per Imola: ecco Nunzio Corcelli e Marco Morara

E’ con grande piacere che annunciamo la firma del duo Nunzio Corcelli e Marco Morara.

La coppia imolese è già qualche stagione che milita insieme nel campionato di Serie B con l’obiettivo di lasciare il segno sui parquet dei campi altrui.

Corcelli, classe ’91, nelle ultime tre stagioni ha indossato i colori emiliani di Ozzano, passando precedentemente dalla Virtus Imola, dalla Edmis Pavia e dalla Sogema Bologna.

Nunzio Vanta anche un passato nel secondo campionato nazionale di A2, con le maglie di Imola e della Paul Mitchell Pavia.

Leadership ed esplosività sono le caratteristiche che contraddistinguono la guardia imolese che lo scorso anno viaggiava con medie pari a 8.1 punti, 3.2 rimbalzi e 1.3 assist.

Marco Morara ala grande di 198 cm, classe ’90, approda in biancorosso dopo quattro stagioni ad Ozzano, con la quale ha collezionato 124 presenze.

Precedentemente ha calcato il parquet del PalaRuggi ma in sponda virtussina dove viaggiava a 10pt di media a partita, passando prima per la Pallacanestro Faenza e poi per la Marchetti Castel Guelfo. Il miglioramento di Marco Morara, detto Morris, negli anni è stato palpabile e visibile a tutto il palcoscenico nazionale.

Atleta fisico, di carattere e duttile ha realizzato nell’ultima stagione 9.5 pt, 4.4 rimbalzi e 1.3 assist.

Uff stampa Andrea Costa Imola Basket