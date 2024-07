SERIE B UFFICIALE – È Stefano Gambaro il nuovo allenatore dell’Az Robur Basket Saronno

SARONNO – È Stefano Gambaro il nuovo allenatore dell’Az Robur Basket Saronno in vista del nuovo campionato di Serie B Nazionale 2024/2025. La prima squadra ha brillantemente ottenuto la promozione dalla B Interregionale vincendo la finale della Conference Nord Ovest con Cecina ed ora si trova ad affrontare una nuova sfida, di livello decisamente più altro. Coach Renato Biffi, grande protagonista delle ultime tre stagioni con due campionati vinti (2023-2024) e due titoli di Coppa Lombardia in bacheca (2022-2024), ha confermato nei giorni scorsi l’impossibilità a proseguire a causa degli impegni di lavoro. La società dunque si è attivata nella ricerca di un profilo che potesse rappresentare al meglio le idee della Robur e in coach Gambero è stato individuato l’entusiasmo, la freschezza e la forza giuste per affrontare l’impegno.

Stefano Gambaro inizia da assistente a Trecate nel 2014/2015 e la squadra vince il campionato di Serie C Nazionale nel concentramento finale di San Vincenzo (Li) proprio contro Saronno. Inizia poi il percorso da primo allenatore con la Serie D (formazione di sviluppo) e, dopo un’altra esperienza da assistente, viene promosso in C Gold sempre con la formazione piemontese. Nel 2019 vince il campionato di Serie C Gold in finale contro Alessandria. Nella stagione 2020/2021 passa a Busto Arsizio senza però riuscire ad allenare causa covid, mentre in quella successiva è a Gallarate, dove vince ancora il campionato e guadagna la promozione in Serie B, disputandola da capo allenatore per la prima volta. Nell’ultima stagione ha allenato ancora a Gallarate, in Serie B Interregionale.

Con lui lo staff sarà composto dagli assistenti Ezio De Piccoli e Giovanni Bettoni, mentre il preparatore atletico sarà Francesco Giandomenico, tutti confermati dopo l’ottimo lavoro nel recente triennio.

Ezio Vaghi, presidente Az Robur Basket Saronno: «È stata la trattativa più veloce di sempre. Coach Gambaro ha sposato subito le nostre idee, capendo e prestandosi alle nostre esigenze, e noi abbiamo apprezzato immediatamente il suo entusiasmo, conoscendo già da tempo la sua indubitabile preparazione tecnica, considerato che le nostre strade si sono incrociate varie volte. Ci tengo a ringraziare in quest’occasione Renato Biffi per i tre anni trascorsi insieme in questa sua seconda avventura da allenatore della Robur. Sono state stagioni ricche di gioie, sia dal punto di vista sportivo che, e voglio sottolinearlo, umano e personale.

Come società siamo pronti a ripartire verso nuovi traguardi; sappiamo di trovarci ad affrontare una categoria diversa, di livello nazionale, ricca di difficoltà dal punto di vista economico ed organizzativo. Così in alto non eravamo mai arrivati, ma vogliamo misurarci con l’impegno, e saremo pronti a farlo, sempre conservando la nostra mentalità e le nostre prerogative. Confidiamo di conservare il seguito di tifosi che tanto ci è stato vicino durante tutta la stagione e speriamo di regalarci tutti insieme tante altre emozioni».

Stefano Gambaro, coach Az Robur Basket Saronno: «Ho accettato subito la proposta del presidente Ezio Vaghi e del Gm Marco Novati e li ringrazio per la fiducia che hanno riposto in me. Da quando abbiamo condiviso le condizioni di lavoro ho subito capito di trovarmi nel posto giusto per affrontare una categoria, difficile e importante, come la B Nazionale. Poterlo fare in una piazza storica come Saronno è un valore aggiunto.

Non vedo l’ora di iniziare a lavorare. Sono consapevole della complessità dell’impresa che ci si presenta davanti, giocheremo contro squadre interamente composte da professionisti e contro piazze del basket italiano tra le più importanti, ed è anche questa la bellezza di questa sfida.

Sono fiducioso del fatto che mantenendo i punti di forza, gli stessi che ho sempre visto da fuori e che ora piano piano sto iniziando a conoscere più da vicino, potremo fare bene e dire la nostra, con l’obiettivo di affrontare la sfida che la squadra e la società si sono guadagnate sul campo con tantissimo entusiasmo sin dall’inizio della preparazione».

—

Diego Marturano – Ufficio Stampa Robur Basket Saronno