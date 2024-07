SERIE B UFFICIALE – Ecco le prime mosse di Treviglio Brianza Basket. Villa nuovo coach, presi Reati e Marcius

Il trentesimo coach della storia trevigliese – primo con la nuova denominazione societaria – è Davide Villa, quarantenne originario di Biassono, molto entusiasta di questa opportunità. «È un piacere per me essere a Treviglio, uno dei luoghi di pallacanestro che esprimono fascino: la categoria non conta. Quando mi hanno chiamato Gritti e Insogna è stato facile trovarsi: la loro presenza vale molto di più di qualsiasi parola! A me piace vivere le persone e gli ambienti: lo stimolo di poter far parte di questa città ha superato tutti i dubbi e sono pronto a iniziare questa nuova avventura!».



Nell’occasione sono stati annunciati i primi nomi riguardanti i giocatori che indosseranno la nuova casacca biancoverde. Davide Reati, classe 1988, guardia/ala di 193 cm, cresciuto nel vivaio trevigliese, sarà il capitano: per lui parlano le undici stagioni già vissute al PalaFacchetti. Anche per l’unico tesseramento straniero disponibile in Serie B, si tratta di un ritorno: Aleksandar “Sandy” Marciuš, classe 1990, centro di 208 cm, croato con formazione americana, torna a Treviglio dopo l’esperienza nel campionato 2022/23.

UFF.STAMPA TBB