SERIE B UFFICIALE – Ecco Marshall Nelson, un bomber australiano per Sant’Antimo

Ha esperienze in 3 continenti diversi e migliaia di canestri realizzati in carriera il nuovo “straniero” della Geko. La Pallacanestro Sant’Antimo è infatti orgogliosa di ufficiliazzare l’accordo raggiunto con Marshall Lance Nelson, classe 1994, australiano con passaporto belga attualmente in forze ai Willetton Tigers nel secondo campionato del suo paese. Combo-guard di 184 cm, 30 anni, Marshall è nato negli Stati Uniti, in Minnesota, ma la sua famiglia si è trasferita in Australia quando aveva solo 4 anni. Ha esordito giovanissimo in WABL con i Kalamunda Eastern Suns collezionando trofei MVP tra gli under 16 e gli under 18, quindi ha giocato in SBL con i Perth Redbacks prima di tornare in America per provare il College Basket. Primo anno al Community College of Rhode Island con cui ha chiuso la sua stagione da freshman con 9.7 punti e ben 50 triple messe a segno (con il 45%, 1° nella NJCAA), aggiungendo 4.3 rimbalzi, 1.6 assist e un high di 22 punti nella finale di conference vinta, poi l’approdo alla Wayland Baptist University con cui completa gli studi e dove registra 9.8 punti con il 40% dall’arco al primo anno, e 12.1 in appena 22 minuti al secondo, quando mette in archivio anche il suo record personale con i 43 punti rifilati a Sul Ross State in una vittoria per 102-99. Nel maggio del 2017 rientra in Australia, ai suoi Redbacks, con cui vince la SBL (la seconda serie) battendo in finale i Joondalup Wolves. Per lui una prestazione importante con 17 punti (14 nel secondo tempo) e 4 assist. Negli anni successivi gioca con gli Illawarra Hawks e con i Canberra Gunners (16.1 punti) prima di tornare a Perth nel 2019 e riprendere il timone dei Redbacks con cui chiude a 28 punti di media con 6.3 rimbalzi e 4.2 assist. A novembre dello stesso anno firma con il Jamtland Basket, prima serie svedese, e mette insieme 8.6 punti, 3 rimbalzi e 2.9 assist in14 partite. Tornerà poi in nord Europa nel febbraio del 2021, dopo il Covid, per giocare con il Grindavik nel campionato islandese: nelle 8 partite giocate prima di rompersi un dito segna 16.5 punti con 6 assist. Al rientro è ancora a Perth (20 punti di media), poi finalmente l’occasione nel primo campionato australiano con i Cairns Taipans. Nel 2022, dopo una breve parentesi con la nazionale belga, il ritorno in seconda serie con i Rockingham Flames, trascinati alla vittoria del campionato con quasi 22 punti a sera più 6.5 rimbalzi e 4.5 assist. Per Nelson c’è l’inserimento nel quintetto ideale della NBL1 e il rinnovo per l’anno successivo, chiuso a 15.8 punti di media, quindi nell’aprile del 2024, pochi mesi fa, la firma con Willetton Tigers con cui sta attualmente giocando in NBL1 marciando a 17.6 punti, 5.5 rimbalzi e 5.1 assist.

Marshall Nelson – “Sono veramente eccitato per questa nuova esperienza a Sant’Antimo, per la grande opportunità che mi è stata data. Giocare in Italia è sempre stato un mio sogno per tutto quello che ho sentito e studiato sulla vostra storia e la vostra cultura. Non vedo davvero l’ora di immergermi nella mia nuova realtà e di conoscere la squadra, il club e tutti i tifosi”.

Vittorio Di Donato, Gm PSA – “Cercavamo un giocatore con queste caratteristiche e Marshall è stato la nostra pima scelta. Mi ha colpito molto la sua carica, l’entusiasmo con cui ha accolto questa opportunità manifestando sin dal primo momento la sua voglia di venire a giocare in Italia nonostante sia attualmente impegnato in una fase decisiva del suo campionato. Con lui crediamo di aver firmato un giocatore chiave per la nostra squadra, ha tutto per conquistare il nostro pubblico. Lo aspettiamo a Sant’Antimo”.

Marco Gandini, coach PSA – “Nelson è una combo, un giocatore di uno contro uno, gli piace avere la palla tra le mani ma sa adattarsi anche a giocare senza, soprattutto distante dal pic&roll. Questo significa che può giocare da playmaker ma può anche giocargli accanto, da finalizzatore puro. Porterà con sè l’esperienza accumulata in tanti campionati di A2 australiana in cui ha prodotto grandi numeri e uno stile di gioco, una pallacanestro, diversi da quelli cui siamo abituati, più vicini a quelli americani. Ha anche un’ottima comprensione del gioco e esplosività nelle gambe, e arriva qui in Italia molto motivato per aprirsi una carriera diversa da quella che ha avuto finora in Australia.



