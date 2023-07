SERIE B UFFICIALE – Edoardo Di Emidio nuovo play della Rucker

EDOARDO DI EMIDIO È UN NUOVO GIOCATORE BIANCONERO

Rosetano, playmaker alto 190 cm, inizia a giocare proprio a Roseto con cui, dopo gli anni delle giovanili, debutta nell’allora C regionale. A 17 anni il primo trasferimento a Chieti dove gioca in B e A dilettanti. È Lanciano la tappa successiva, poi il ritorno a Chieti in A2 silver. A Palermo Edoardo inizia a costruirsi una solida carriera in Serie B, campionato che gioca anche con la maglia di Chieti prima di trasferirsi a Omegna. Nelle ultime tre stagioni è uno dei leader di Roseto con cui vince da MVP la Coppa Italia nel 2021/22.

Edoardo Di Emidio: “Gli ultimi tre anni giocati a Roseto sono stati intensi, a tutti i livelli. Desideravo una squadra e una Società di primo livello e quando la Rucker mi ha presentato il suo progetto ne sono stato felice, era proprio quello che cercavo. Non scopro certo io la serietà, il valore e l’importanza di una realtà come quella che mi appresto a vivere, sono veramente contento e voglio ribadirlo con chiarezza. La Rucker per me rappresenta la prosecuzione ideale per crescere ancora dopo le ultime stagioni a Roseto, gli obiettivi sono importanti, l’ambiente è l’ideale dove poter concentrarsi al meglio sul proprio lavoro e, come mi ha detto coach Carrea, sarà una stagione dove ci si potrà divertire lavorando sodo. Sarà un campionato nuovo e livellato verso l’alto, saranno tutte partite difficili contro squadre che ben si stanno attrezzando. Uno stimolo in più per fare bene”.

Michele Gherardini: “Edoardo ha un profilo che rispecchia le caratteristiche del playmaker che cercavamo. È un ragazzo abituato a giocare per vincere, ha indossato maglie importanti nelle stagioni di Omegna, Chieti e Roseto, dove è stato anche capitano. È nel pieno della sua maturità personale e cestistica e crediamo che l’esperienza, la leadership ed il playmaking che porterà al servizio della squadra possano ben sposarsi con l’esuberanza giovanile di Lorenzo Calbini. Siamo contenti di aver formato questa coppia in cabina di regia che potrà venir supportata anche da Sebastiano Perin e Kristaps Gluditis”.

Benvenuto Edoardo!

