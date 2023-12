SERIE B UFFICIALE – Edoardo Fontana torna a vestire la canotta dei Lions Bisceglie

Secondo nuovo innesto per i Lions Bisceglie. La società nerazzurra ha ingaggiato la guardia-ala Edoardo Fontana, classe 1998 (195 cm per 95 kg). Il forte esterno brindisino tornerà perciò a vestire la canotta biscegliese già indossata nell’annata 2021-2022, nella quale ha fatto registrare 11.9 punti e 6.7 rimbalzi di media per gara in regular season.

Le esperienze di Moncalieri, Pistoia e Piombino hanno preceduto il passaggio, ancora giovanissimo, in A2 ad Agrigento con soddisfacente profitto. La successiva tappa di Fabriano ha confermato le qualità di Fontana, ribadite a Nardò nel 2020-2021, chiuso con la trionfale promozione dalla B alla A2 (e l’attuale capitano nerazzurro Marcelo Dip come compagno di squadra).

L’avventura con Ruvo, pur positiva, è stata condizionata da un infortunio che l’ha costretto a restare fuori dai giochi per diversi mesi e a sottoporsi ad un intervento chirurgico. Ora, pienamente ristabilito, Edoardo Fontana è pronto a dare il suo contributo alla causa dei Lions e già dalla giornata di martedì 19 dicembre si è unito al gruppo mettendosi subito a disposizione di coach Fabbri, dello staff e della squadra con grande entusiasmo. Una scelta di spessore per rinvigorire ulteriormente il roster, dopo l’inserimento del playmaker Juani Rodriguez Suppi che esordirà sabato 23 in occasione del match esterno sul parquet di San Severo.

Uff stampa Lions Bisceglie