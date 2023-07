SERIE B UFFICIALE – Emanuele Carnevale firma con Jesi

Basket Jesi Academy comunica di aver completato il pacchetto lunghi per la prossima stagione sportiva grazie alla firma di Emanuele Carnevale, ala forte/centro di 207 cm.

Emanuele, classe 2004 di Latina, è cresciuto cestisticamente con la Fortitudo Pallacanestro Cisterna, con cui ha affrontato il percorso di settore giovanile fino alla Under 16. Successivamente è andato in prestito all’Eurobasket Roma per partecipare ad Under 17 Eccellenza ed Under 19 Eccellenza e poi fermarsi come tutti causa pandemia.

Nelle ultime stagioni ha fatto esperienza in doppio tesseramento tra Fortitudo Pallacanestro Cisterna (Serie D ed Under 19 Silver) e la Smit Roma Centro (Serie C Gold ed Under 19 Eccellenza). Lo scorso anno il passaggio ad Orzinuovi, aggregato alla prima squadra guidata da coach Calvani ed inserito nell’Under 19.

Casagrande completa il pacchetto lunghi a disposizione di coach Ghizzinardi che potrà contare sul poker Filippini, Varaschin, Casagrande e Carnevale.

“Emanuele è un giocatore molto interessante – il commento del giemme Nelson Rizzitiello – con ottime attitudini atletiche ed una gran voglia di crescere ed affermarsi. Ci sarà molto utile e siamo contenti che abbia accettato di vivere questa esperienza con noi”.

