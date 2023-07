SERIE B UFFICIALE – Emanuele Di Paolantonio nuovo coach dell’Andrea Costa Imola

By

L’Andrea Costa Imola è con entusiasmo che annuncia un grandissimo ritorno: quello di Coach Emanuele Di Paolantonio.

Coach Di Paolantonio torna, dopo due stagioni da vice allenatore alla Germani Brescia in serie A1, ad essere l’Head Coach della formazione biancorossa.

Fortemente voluto da tutta la Società, Emanuele ha firmato un accordo di 1+1, per le stagioni 2023/2024 e 2024/2025. Un vanto per l’Andrea Costa questo ritorno, che vede a capo delle proprie fila un profilo d’esperienza e dinamismo come quello di Emanuele.

Queste le prime parole di Emanuele per il suo ritorno in biancorosso:

“Sono estremamente contento del mio ritorno ad Imola, soprattutto per l’entusiasmo che ho percepito in città da parte di dirigenza e tifosi dopo che questa possibilità si è manifestata.

Da oggi abbiamo tutti un obiettivo comune, che è quello di fare il massimo possibile per i colori biancorossi, riempiendo il palasport e dando il 101% in campo e fuori per ottenere risultati!”

Finalmente possiamo dirlo: Bentornato Dipa!

Area Comunicazione

Andrea Costa Imola 2022