SERIE B UFFICIALE – Emanuele Morvillo completa il roster della Bakery Piacenza

La Bakery Basket Piacenza comunica il decimo ed ultimo giocatore del roster per la stagione di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2024/25. Si tratta di Emanuele Morvillo, che completa la formazione biancorossa dopo gli ingaggi di Vincenzo Taddeo, Raphael Chiti, Tommaso Lanzi, Laurent Zoccoletti, Valerio Longo, Ricards Klanskis, Joseph Blair Jr., la conferma di Mattia Molinari e il ritorno di Marco Perin. Morvillo, esterno di 1.90 metri d’altezza, napoletano nato il 2 aprile del 2005, può ricoprire sia il ruolo di guardia che di ala piccola. Cresciuto cestisticamente al Kouros Napoli, è un promettente prospetto sin da adolescente. Nel 2019 viene selezionato per la rappresentativa della Campania che si classifica quinta al Torneo delle Regioni disputato a Salsomaggiore Terme, concluso con 12.8 punti di media. Poche settimane dopo guida il Kouros alle Finali Nazionali Under 14, avventura che dopo aver dominato il girone di qualificazione si conclude ai quarti di finale.

Con una media personale di 19.3 punti a partita, viene comunque convocato tra i migliori 48 prospetti per i raduni della Nazionale di categoria. Inizia la stagione 2019/20 venendo eletto Mvp al prestigioso torneo Under 15 Memorial Delle Cave di Roma. Resta al Kouros Napoli sino all’annata 2021/22, fermandosi allo spareggio per le Finali Nazionali Under 17 e disputando contestualmente il campionato di Serie C Silver con 9.5 punti a gara. Nell’estate del 2022 il passaggio allo Scafati Basket, con 12.1 punti di media in Under 19 Eccellenza e la convocazione per la Nazionale Under 18. Lo scorso anno, oltre ad esordire in Serie A, ha fatto registrare 18.1 punti in Under 19 Eccellenza, 12.7 punti, 7 rimbalzi e 2.7 assist alla Next Gen Cup della Lega A, e 14.5 punti in doppio tesseramento con la Palmese in Divisione Regionale 1.

«Sono molto carico ed entusiasta di poter far parte della Bakery – le prime parole in biancorosso di Emanuele Morvillo –. Contento di poter iniziare questa mia nuova avventura in un campionato di B Nazionale con una squadra organizzata ed importante come Piacenza. Non vedo l’ora di conoscere la famiglia biancorossa, di scendere in campo e di imparare dai miei compagni di squadra e dallo staff tecnico. Aspetto tanti tifosi al palazzetto, carichi per supportarci».

«Emanuele è un giocatore di energia e temperamento – la presentazione di coach Giorgio Salvemini – che si sposa perfettamente con la nostra identità di squadra. Ha mostrato grandi abilità nell’uno contro uno, e per questo siamo felici abbia scelto di giocare per noi, e noi di poterlo avere nel roster del prossimo campionato».

Ufficio Stampa

Bakery Basket Piacenza

Giovanni Bocciero