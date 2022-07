SERIE B UFFICIALE – Emanuele Musci è il nuovo centro della Goldengas Senigallia

Emanuele Musci è il nuovo centro della Goldengas Senigallia per la stagione 2022/2023. Classe 92′ arriva da Civitanova, giocatore sicuramente dotato di ottima tecnica e mani educate, capace di tenere bene il campo in entrambe le fasi di gioco.

Le prime parole di Emanuele da neo biancorosso: ” Sono molto soddisfatto di essere arrivato a Senigallia, storicamente una società dove si lavora bene e dove i risultati tendono sempre ad arrivare. Darò tutto me stesso per la causa e per apportare il contributo necessario a coach e compagni. Sarà un anno durissimo vista l’imminente riforma dei campionati, dovremo essere bravi a tenere il nome della Goldengas dove merita di stare”.

Il vice presidente Giacomelli soddisfatto dell’accordo raggiunto commenta così:”Con l acquisto di Musci andiamo a rafforzare il pitturato con un giocatore che puo fare la differenza in entrambi i lati del campo. Giocatore che conosce bene il campionato e che sono sicuro sia pronto per fare bene con la canotta biancorossa. Tutti noi, me compreso, non vediamo l ora di vedere Emanuele e le sue qualita in bella mostra qua a Senigallia”.

Uff.Stampa Pall.Senigallia