SERIE B UFFICIALE – Emanuele Trapani altra conferma di Orzinuovi

L’Agribertocchi Orzinuovi, in data odierna, comunica ufficialmente la conferma di Emanuele Trapani, playmaker italiano di 182 cm, per la stagione 2023/2024.

Classe 1999 e nativo di Giulianova, Emanuele Trapani, durante la prima stagione trascorsa sotto i colori della Pallacanestro Orzinuovi, ha fatto registrare 6.3 punti di media a partita conditi da 2.4 rimbalzi catturati e 2.2 assist in 23 minuti di utilizzo medio, mettendo in bacheca una Supercoppa ed una Coppa Italia di Serie B agli ordini di coach Marco Calvani.

Queste le parole di Emanuele Trapani, alla sua seconda esperienza orceana: «Sono molto felice di giocare anche il prossimo anno per questa città, per questa maglia e per questi tifosi, che meritano di stare almeno al piano di sopra. Fondamentali per il mio rinnovo sono stati la società, che ringrazio per aver creduto in me già dall’anno scorso e per la fiducia che mi è stata data, ma soprattutto l’affetto che la città di Orzinuovi ha dimostrato nei miei confronti durante tutta la stagione. Sono sicuro che con il lavoro in campo, insieme a coach Andrea Zanchi, riusciremo a toglierci tante soddisfazioni e chissà, magari finire quanto di buono fatto l’anno scorso».

Alessandro Muzio, Direttore Sportivo dell’Agribertocchi Orzinuovi, commenta così: «Siamo contenti di aver confermato Emanuele Trapani, che è stata una delle più belle sorprese della scorsa stagione. Sapevamo che avrebbe potuto compiere un salto di qualità, quando lo abbiamo individuato ad Imola, e ha vinto i titoli di MVP in occasione sia della in Supercoppa, che in Coppa Italia. E’ un ragazzo che si è integrato molto bene anche in paese ed è uno dei punti fermi dai quali ripartire, all’interno di un ambiente per lui positivo».

Ufficio Stampa Pallacanestro Orzinuovi