SERIE B UFFICIALE – Emanuele Trapani firma con Herons Montecatini

FABO Herons Montecatini ha il piacere di annunciare di avere ingaggiato il playmaker Emanuele Trapani, nato a Giulianova l’11 gennaio 1999, 182 centimetri, proveniente da Orzinuovi, in A2.

La stagione precedente, sempre con la maglia di Orzinuovi in B, Trapani ha disputato la Final Four per la promozione in A2, dopo essere stato decisivo nell’eliminare dai playoff la Fabo Herons, oltre a vincere SuperCoppa e Coppa Italia, eletto MVP in entrambe le manifestazioni. Con Andrea Costa Imola nel 2021-22 si era messo in mostra con 12 punti, 6 rimbalzi e 4 assist di media. Un triennio ai Tiger Romagna lo avevano già consolidato come uno dei registi più interessanti e intraprendenti dell’intero panorama nazionale. Nel 2017 l’esordio in A2 con Scafati, dopo avere assaporato la B mentre disputava contemporaneamente i campionati giovanili da protagonista assoluto con la Stella Azzurra Roma. Emanuele ha fatto parte della Nazionale Under 16, Under 18 e Under 20. Con la Nazionale Under 18 ha disputato i Campionati Europei del 2017 in Slovacchia da play titolare.

Carriera

2023-24 Pallacanestro Orzinuovi (Serie A2)

2022-23 Pallacanestro Orzinuovi (Serie B)

2021-22 Andrea Costa Imola (Serie B)

2020-21 Tigers Romagna (Serie B)

2019-20 Tigers Romagna (Serie B)

2018-19 Tigers Romagna (Serie B)

2017-18 Scafati (Serie A2)

2016-17 Stella Azzurra Roma (Serie B e settore giovanile)

2015-16 Stella Azzurra Roma (Serie B e settore giovanile)

