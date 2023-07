SERIE B UFFICIALE – Emir Sabic è un nuovo giocatore dei Fiorenzuola Bees

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 è contenta di poter annunciare di aver firmato l’accordo che la legherà alle prestazioni sportive di Emir Šabić in vista della stagione 2023/2024 di Serie B Eccellenza – Lega Nazionale Pallacanestro.

26enne croato, Emir ha giocato nella scorsa stagione tra le fila del Cedevita Junior; Šabić è cresciuto nel settore giovanile del Cedevita, passando poi per le formazioni di Čapljina e Zrinjski.

Tornato a Zagabria tre anni fa, si è reso una componente importante della squadra che ha portato il Cedevita a raggiungere la HT Premier League.

Nella scorsa stagione Šabić ha disputato 36 partite con 8 punti e 1,6 rimbalzi di media a partita, eccellendo dietro la linea dei 3 punti con una percentuale del 45,2%.

Ecco le prime parole di Emir Šabić in maglia gialloblu: ‘’Prima di tutto voglio dire che sono molto felice di firmare con i Fiorenzuola e di entrare a far parte della famiglia dei Bees. Mi aspetto da me stesso e dalla squadra di lavorare duramente ogni giorno per migliorare e produrre i migliori risultati possibili per rendere felici i nostri tifosi.

Sono una guardia, la mia arma principale è il tiro, ma sono anche orgoglioso di essere un giocatore orientato alla squadra e con un elevato QI cestistico. Mi piace muovere la palla per trovare il ragazzo nella posizione migliore per segnare. Sono molto loquace in campo e sostengo i miei compagni di squadra nella buona e nella cattiva sorte.

La motivazione che mi ha spinto a venire in Italia è stata quella di dimostrare a me stesso che posso giocare ad alto livello e penso che Fiorenzuola sia un ottimo posto per me per farlo. Ricordo che in Under 18, come parte della squadra del Cedevita, abbiamo partecipato a un torneo a Varese per due anni di fila e la cosa che mi è rimasta impressa per tutti questi anni è che le palestre erano piene di tifosi durante le partite dell’Under 18 e di persone che amano davvero la pallacanestro, quindi sono molto entusiasta di far parte di un paese così grande per la pallacanestro con molta tradizione e successo.’’

Emir Šabić sarà a disposizione di coach Lorenzo Dalmonte e del suo staff a partire dal ritiro estivo in programma per metà agosto in Val d’Arda.

UFF. STAMPA PALL. FIORENZUOLA 1972