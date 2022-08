SERIE B UFFICIALE – Empoli conferma Antonini

Ormai da anni è un punto fisso dell’Use Computer Gross ed anche nella prossima stagione sarà così. Alessandro Antonini è uno dei confermati di coach Luca Valentino che non ha voluto rinunciare all’esterno classe ’99 nell’allestire la squadra. Giocatore nato e cresciuto nel vivaio biancorosso, l’esterno ha tolto ormai da un paio di stagioni i vestiti della promessa per indossare quelli di un elemento in grado non solo di giocare in quintetto nel campionato di serie B ma di risultare spesso decisivo.

Anche nel prossimo campionato, con una squadra giovane come quella che sta nascendo, il suo contributo sarà fondamentale.

Nella buona e nella cattiva sorte, Alessandro!!



Marco Mainardi

Ufficio Stampa Use/Use Rosa