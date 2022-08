SERIE B UFFICIALE – Empoli promuove Baccetti e Menichetti in prima squadra

Si completa il roster dell’Use Computer Gross con altri due giovani che per la prima volta entrano in pianta stabile nel gruppo della serie B. Si tratta di Lorenzo Baccetti, play del 2005 alto 189 cm per 73 kg e dell’ala Matteo Menichetti del 2004, alto 1.99 per 91.5 kg. Anche loro sono due ragazzi che militano nel nostro vivaio ormai da tempo e che hanno fatto anche l’esperienza della serie C Silver nella squadra allenata da coach Luca Valentino che quest’anno li ha voluti in prima squadra. Per loro si tratta di un campionato che sarà utile per crescere ancora e maturare importanti esperienze misurandosi con una categoria impegnativa come la serie B.



Marco Mainardi

Ufficio Stampa Use/Use Rosa