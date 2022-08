SERIE B UFFICIALE – Empoli promuove in prima squadra Giannone, Mazzoni, Cerchiaro

Dopo la trafila nelle giovanili e l’esperienza nella serie C Silver col Biancorosso Sesa, tre giovani nati e cresciuti nel vivaio sono pronti per entrare in pianta stabile nel roster della prima squadra dell’Use Computer Gross. Si tratta di tre classe 2003, Luca Giannone (ala, 192 cm per 93 Kg), Marco Mazzoni (ala, 203 cm per 93 kg) e Simone Cerchiaro (play-guardia, 194 cm per 83 kg ) che vantano già qualche apparizione in serie B ma che dal prossimo anno faranno parte a tutti gli effetti del gruppo affidato a coach Luca Valentino. Per loro sarà senza dubbio un anno importante nel quale saranno chiamati a fare importanti passi in avanti per diventare a tutti gli effetti giocatori in grado di reggere l’impatto con un campionato importante come quello di serie B.

Marco Mainardi

Ufficio Stampa Use/Use Rosa