SERIE B UFFICIALE – Empoli rinnova con Francesco Falaschi

Sarà un anno importante, il prossimo, per Francesco Falaschi. Il pivot classe 2000 è stato infatti confermato dall’Use Computer Gross che, dopo il buon campionato disputato quest’anno, si aspetta da lui ulteriori passi in avanti. Pivot nato e cresciuto nelle giovanili biancorosse, Falaschi è ormai da un paio di anni nell’orbita della prima squadra ed ha dimostrato di saper reggere bene la categoria. Per questo coach Alessio Marchini per primo è certo che anche nel prossimo campionato potrà avere da lui un contributo importante.

FONTE: Uff. Stampa USE Basket Empoli