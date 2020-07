SERIE B UFFICIALE – Empoli rinnova Enrico Vanin

Dopo tante facce nuovo ecco una conferma per la nuova Use Computer Gross. Nel roster del prossimo anno ci sarà ancora Enrico Vanin, il play classe 2000 che coach Alessio Marchini è andato a pescare l’anno scorso in Veneto, per la precisione a Treviso. Per lui quello appena passato è stato il primo campionato in serie B da protagonista ed il fatto che sia stato l’unico confermato fra i giocatori pescati fuori Empoli la dice lunga su come il tecnico biancorosso abbia valutato quanto fatto fino ad oggi dal giovane con la maglia biancorossa addosso. Ovvio che da lui il prossimo anno ci si aspettano ulteriori passi in avanti ed un contributo ancora più importante alla squadra ed al gruppo.

Uff.Stampa Use Basket Empoli