SERIE B UFFICIALE – Empoli saluta Hidalgo e ingaggia Valerio Costa

Cambio della guardia nella cabina di regia dell’Use Computer Gross. Al posto di Penny Hidalgo, che ha lasciato la società biancorossa, arriva un nuovo play: Valerio Costa.

Classe 1997, l’ultimo arrivato in casa biancorossa ha iniziato la sua annata nel Green Basket Palermo e vanta una carriera importante sia a livello giovanile che senior. Calabrese di nascita, inizia a giocare nella Nuova Jolly e, ad appena 15 anni, esordisce in DNC. Passa poi a Casalpusterlengo dove si toglie la soddisfazione di partecipare alle finali nazionali Under 17 ed entrare nel giro delle Nazionali giovanili con la partecipazione agli Europei Under 16 ed ai Mondiali Under 17 e 19. L’esordio in serie A2 arriva a Piacenza e da lì fa poi ritorno alla Viola Reggio Calabria, sempre in serie A2. Dopo essere passato a Piacenza scende in serie B nel 2017/18 con Lecco e passa poi a Teramo, Porto Sant’Elpidio ed infine a Vicenza, nell’anno dello stop per Covid. La sua carriera riparte poi da Avellino e, l’anno successivo, va prima a Scafati in A2 e poi a Civitanova, in Serie B. Il resto è storia recente con Palermo ed ora Empoli.

Nel dare il benvenuto a Empoli a Valerio, l’Use Computer Gross ringrazia Penny Hidalgo per questa prima metà di stagione e gli augura le migliori fortune umane e professionali.

Ufficio Stampa Use/Use Rosa