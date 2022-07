SERIE B UFFICIALE – Energia e verticalità alla Rennova Teramo con il lungo Luigi Cianci

Si va completando il roster 2022-23 della Rennova Teramo che ha raggiunto l’accordo con il lungo Luigi Cianci. Un’addizione importante per la Teramo a Spicchi in un reparto che andrà ulteriormente potenziato e che vede intanto aggregarsi un ottimo giocatore, già conosciuto in zona per i suoi trascorsi alla Giulia Basket Giulianova. Cianci è infatti un’ala/centro che ha iniziato la scorsa stagione in Serie B con la maglia giallorossa per poi trasferirsi all’Elachem Vigevano, squadra che ha sfiorato la promozione in A2, disputando una finale playoff poi persa 3-2 contro la Gesteco Cividale. Un risultato che ha rilanciato non poco le quotazioni del 22enne nativo di Avellino ma cresciuto cestisticamente a Marigliano, comune della città metropolitana di Napoli dove a 7 anni ha iniziato a giocare a basket. Lungo di grande energia e duttilità, Cianci non vede l’ora di aprire questo nuovo capitolo di una carriera che il 2 ottobre gli permetterà di iniziare il suo quarto campionato consecutivo in Serie B: “Quando è arrivata la chiamata da Teramo – racconta lo stesso Cianci – non ci ho pensato due volte e ho accettato subito. Da un lato c’è il fascino di giocare per una piazza storica, che fino a una decina d’anni fa era ancora in Serie A. Dall’altro c’è un coach che ha le idee chiare, che vuole plasmare un gruppo giovane partendo da concetti ben precisi. Avremo bisogno di tanta energia in campo e di lavorare forte in palestra per colmare il gap d’esperienza che potremo avere con squadre più esperte e talentuose della nostra. Mi è piaciuto il modo dell’allenatore di intendere la pallacanestro e penso che potrò dare il mio contributo a far crescere la squadra. In attacco mi piace il gioco in velocità e in difesa so fare il mio a rimbalzo o nei cambi tra lungo e piccolo. Darò sempre il massimo e cercherò sempre di trasmettere uno spirito combattivo ai miei compagni sia in allenamento che in partita”.

Dell’arrivo a Teramo dell’ex Vigevano è soddisfatto coach Andrea Gabrielli: “Sono molto contento che Cianci abbia accettato la nostra proposta tecnica. E’ un giocatore in divenire, che ho seguito l’anno passato, dove ha fatto un buon campionato fra Giulianova e Vigevano. Corre bene il campo e in attacco esegue bene i giochi. Ha margini di miglioramento e penso che potrà fare al caso nostro con la sua verticalità e la duttilità nel giocare sia da 5 che da 4”.

Cianci è quindi pronto a vestire la maglia della TaSp e a contribuire a giocare una stagione positiva, caratterizzata dalla nuova riforma Fip che prevede 8 retrocessioni per ogni girone della Serie B: “Sarà un campionato difficilissimo – conclude il nuovo lungo biancorosso – e sto vedendo che rispetto agli anni passati più squadre del girone D stanno mettendo in piedi roster di alta qualità. Il livello di questo girone si è decisamente alzato e sappiamo che mantenere la categoria, a maggior ragione con una riforma che prevede così tante retrocessioni per il prossimo campionato, non sarà affatto facile. Ma sono pronto alla sfida, anche perché per la prima volta avrò la possibilità di giocare contro squadre della mia regione e questo dato rappresenta un ulteriore stimolo per me”.

Luigi Cianci (2000, ala/centro, 201 cm, 93 kg)

2016-2018 Lido di Roma (Serie D)

2018-2019 Leonis Roma (A2) – Nuova Lazio Pallacanestro Riano (Serie C Silver)

2019-2020 Ristopro Fabriano (Serie B)

2020-2021 S. Bernardo Alba (Serie B)

2021-2022 Giulia Basket Giulianova (Serie B) – Elachem Vigevano (Serie B)

Area Comunicazione Rennova Teramo a Spicchi 2K20