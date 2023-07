SERIE B UFFICIALE – Ennio Leonzio vestirà ancora la maglia della Agribertocchi Orzinuovi

By

L’Agribertocchi Orzinuovi, in data odierna, comunica ufficialmente di aver confermato Ennio Leonzio, guardia italiana di 191 cm, per la stagione 2023/2024.

Classe 1994 e nativo di Chieti, Ennio Leonzio, durante la prima stagione trascorsa sotto i colori della Pallacanestro Orzinuovi, ha fatto registrare 13.2 punti di media a partita conditi da 4.2 rimbalzi catturati e 1.6 assist in 26 minuti di utilizzo medio, mettendo in bacheca una Supercoppa ed una Coppa Italia di Serie B agli ordini di coach Marco Calvani.

Queste le parole di Ennio Leonzio, alla sua seconda esperienza orceana: «Sono molto contento di restare ad Orzinuovi, al di là del contratto che avevo stipulato la scorsa estate. Mi sono trovato molto bene con tutti quanti e, quindi, mi auguro di poter chiudere quel cerchio che non siamo riusciti a fare quest’anno. Ci sono tutti i presupposti per fare bene e coach Andrea Zanchi mi ha fatto un’ottima impressione. Testa bassa e lavorare».

Alessandro Muzio, Direttore Sportivo dell’Agribertocchi Orzinuovi, commenta così: «La conferma di Ennio Leonzio ci rende orgogliosi. E’ piacevole partire da una base di giocatori della scorsa stagione, che è stata, comunque, positiva. Ennio Leonzio si incastra alla perfezione nel nostro progetto, un ragazzo che ha sposato al massimo la causa e che ha manifestato di restare volentieri, come Giovanni Gasparin, ad Orzinuovi. Trovare sinergie di questo tipo non è automatico e, farlo con più giocatori, è un elemento di grande vantaggio per compiere un’altra stagione ad alto livello».

Ufficio Stampa Pallacanestro Orzinuovi