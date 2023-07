SERIE B UFFICIALE – Enzo Damian Cena firma con Chieti

Enzo Damian Cena è un nuovo giocatore della Chieti Basket 1974! I biancorossi sono lieti di ufficializzare l’ala centro Italo-Argentina di 200 cm per 98 kg. Per il classe 1992 nativo di Cordoba quello all’ombra del campanile di San Giustino è un gradito ritorno, dal momento che il suo esordio nel basket italiano è avvenuto proprio a Chieti, nella stagione 2010/2011.



Dopo un anno in DNC a Canicattì (2011/2012, 16,41 ppg), Enzo vanta una lunghissima esperienza in serie B, vestendo le canotta di Bisceglie e San Severo. La stagione 2017/2018 sancisce la sua definitiva consacrazione in questa categoria, andando a vincere la serie B con Cassino (12,11 ppg e 5,85 rpg). Negli anni successivi difende i colori di Matera (14,36 ppg), Piacenza (8,67 ppg), Sebastiani Rieti (7,22 ppg), Sant’Antimo (13,55 ppg) prima di giungere a Taranto, dove ha concluso lo scorso campionato (13,5 ppg). Giocatore dal tonnellaggio importante e dal grande fosforo, Enzo sarà un tassello fondamentale per la stagione dei biancorossi.



Federico Ionata – Addetto Stampa Chieti Basket 1974