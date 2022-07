SERIE B UFFICIALE – Fabio Dal Maso altro lungo per la Computer Gross Empoli

Il secondo colpo di mercato dell’Use Computer Gross è ancora un lungo. Alla corte di coach Luca Valentino arriva infatti Fabio Dal Maso, pivot classe ’99 di 2 metri per 90 kg. Per lui si tratta di un ritorno in serie B dopo che nelle ultime due stagioni ha giocato a Ischia e Brescia, in C Gold.

La sua carriera inizia col settore giovanile di Borgomanero dove resta per quattro anni per poi fare subito il salto in serie B nel 2015/2016 ad Oleggio. Da lì il ritorno a Borgomanero, prima di mettersi ancora in viaggio, destinazione Palermo dove milita nel 2018/2019, di nuovo in serie B. Un campionato nel quale resta anche i due anni successivi con la maglia di Piadena e poi con quella della Fortitudo Alessandria. La sua altalena fra la serie B e la C Gold riparte, come detto, con le ultime due stagioni prima ad Ischia e poi a Brescia. Ed ora l’arrivo a Empoli.

Benvenuto al Pala Sammontana, Fabio.

Ufficio Stampa Use/Use Rosa