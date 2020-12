SERIE B UFFICIALE – Fabio Di Bella è il nuovo coach della Riso Scotti Punto Edile Pavia

Riso Scotti Punto Edile è particolarmente orgogliosa di comunicare l’accordo raggiunto per affidare la guida tecnica della squadra a Fabio Di Bella. Ventuno anni dopo il suo esordio da giocatore, Fabio tornerà, dunque, a lavorare sul parquet del PalaRavizza, per aggiungere un nuovo capitolo ad una straordinaria storia. Una vicenda, quella del “Dibo” giocatore, che ha i contorni di una favola sportiva a tutto tondo: partita da Siziano e arrivata fino ad un Mondiale e un Europeo disputati con la Nazionale, dopo aver vestito le maglie delle più blasonate squadre del panorama cestistico italiano. Con Omnia Pavia, nell’aprile 2019, ha chiuso la carriera da giocatore ed ora, a quarantadue anni appena compiuti, è pronto al debutto come capo allenatore, dopo le esperienze maturate alla guida dei gruppi under della sua Here You Can Di Bella Basket School. Di Bella dirigerà il primo allenamento della squadra alle 17.00 di sabato 26 e rilascerà le prime dichiarazioni da coach Omnia nel corso della conferenza stampa che verrà indetta nel pomeriggio di domenica 27.

Area Comunicazione Omnia Basket Pavia