SERIE B UFFICIALE – Fabio Sebastianelli giocherà a Roseto

La Pallacanestro Roseto è lieta di comunicare l’accordo per la stagione sportiva 2020/21 con l’atleta Fabio Massimo Sebastianelli, da oggi un nuovo giocatore biancazzurro.

Classe 2001, alto 195 cm, Fabio proviene dal settore giovanile della Stella Azzurra Roma, con cui ha militato fino al 2018: proprio in quell’anno il passaggio a Roseto, con gli Sharks Academy, affrontando il campionato Nazionale di DNG e segnando oltre 16 punti di media. Ad inizio 2019 il passaggio, in doppio tesseramento, con la Tasp Teramo, nel campionato di C Silver Regionale, segnando 6,8 punti di media. La stagione passata, oltre a disputare nuovamente il campionato di DNG con Roseto, firma con il Giulianova Basket in Serie B, contribuendo alla buona stagione giallorossa con oltre 2 punti in 9 minuti di utilizzo.

Queste le parole di coach Tony Trullo sull’ingaggio di Sebastianelli: “Atleta molto interessante dal punto di vista offensivo, può migliorare molto in questa stagione, anche perché sarà la sua seconda consecutiva in Serie B e quindi già conosce un po’ questo tipo di campionato. Darà fiato e minuti agli esterni titolari, convinto che farà bene anche aiutato dai suoi compagni più esperti di lui.”