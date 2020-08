SERIE B UFFICIALE – Fabio Stefanini alla Virtus Ragusa

La Virtus Kleb Ragusa in vista del prossimo campionato di serie B mette a segno un altro importante colpo di mercato. Alla corte di coach Bocchino entra a far parte Fabio Stefanini, classe 93 ala piccola di 198 cm.

Stefanini inizia la carriera cestistica nelle giovanili della Scavolini Pesaro, trasferendosi dopo la vittoria dello scudetto giovanile under17 alla Reyer Venezia.

Nella stagione 2011-12 decide di anticipare il rientro a casa abbandonando le giovanili per buttarsi nelle categorie senior con la Pallacanestro Senigallia. L’anno successivo si trasferisce a Recanati fino a gennaio 2013 per poi concludere l’annata a Piombino. Successivamente vestirà la maglia del Piacenza in serie A2 e poi quella del Vicenza in serie B. Nella stagione 2016-17 si trasferisce in Sicilia e vi rimane due anni giocando in serie B a Barcellona Pozzo di Gotto. Nel 2018-19 farà parte del roster dell’Empoli e l’anno scorso ha disputato sempre il campionato di serie B nelle fila del Lecco.

«Ho accettato il progetto della Virtus Kleb Ragusa – le prime parole di Stefanini – perché mi hanno colpito l’entusiasmo e l’ambizione da parte dell’ambiente societario e tecnico. Essere allenati da una figura importante come quella di coach Antonio Bocchino mi ha spinto ancora di più in questa scelta. La sospensione anticipata dei campionati ha lasciato l’amaro in bocca a tutti e la voglia di ritornare in palestra è ancora più forte. Sono carico e determinato per questa nuova avventura, non vedo l’ora di indossare e difendere i colori della città!»

FONTE: Area Comunicazioni Virtus Ragusa