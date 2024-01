SERIE B UFFICIALE – Fabo Herons Montecatini saluta e ringrazia Valerio Longo

Oggi salutiamo Valerio Longo che lascia i colori rossoblù per una nuova avventura.

In questa circostanza vogliamo ringraziare, di vero cuore, Valerio per tutto l’impegno, la professionalità ed il lavoro che ha dedicato in questi 5 mesi, senza mai risparmiarsi, al nostro Club e al nostro progetto Herons Basket.

Pur essendo il più giovane del gruppo, non ha mai lesinato il proprio impegno ed ha dato tantissimo alla nostra causa.

A Valerio auguriamo di vero cuore un prosieguo di carriera con tante brillanti affermazioni.

Grazie Valerio, di tutto!

