SERIE B UFFICIALE – Fabriano annuncia Giombini

La Ristopro Janus Basket Fabriano è lieta di comunicare l’ingaggio di Yannick Giombini per la stagione 2023/24, ala in forza alla Luciana Mosconi nell’annata conclusa da poco.

Ala di 201 centimetri per 94 chili, classe 2001 Yannick si forma cestisticamente nella sua Ancona (Stamura), dove arriva anche a debuttare in Serie C Silver (Il Campetto) conquistando la promozione in B nel 2017/18. Qualche presenza nella terza categoria nazionale a soli 17 anni, poi l’importante trasferimento in una grande realtà come Casale, dove Yannick ha la possibilità di sviluppare tutto il suo talento tra C Gold (CB Team Basket con 13 punti di media), Under 18 Nazionale e gli allenamenti con la Serie A2. Nella stagione 2020/21 diventa parte effettiva del roster di A2, apprendendo e migliorando il suo bagaglio tecnico grazie anche alle 13 presenze messe a referto.

Infine il ritorno nella sua città, alla Luciana Mosconi; il ragazzo è diventato “uomo” e si vede dalle importanti prestazioni registrate: 7.1 punti di media il primo anno tra campionato e Play-Off, 9.5 punti e 8.2 rimbalzi nella stagione appena conclusa, in cui Giombini è stato anche inserito nel miglior quintetto del girone d’andata.

Ora l’approdo nella città della carta, l’augurio da parte di tutta la società è quello di proseguire nel progresso di crescita del ragazzo, togliendosi tante soddisfazioni insieme.

Ufficio Stampa Janus Basket Fabriano

Giacomo Marini