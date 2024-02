SERIE B UFFICIALE – Fabriano annuncia il ritorno di Verri

La Ristopro Janus Fabriano è lieta di comunicare l’ingaggio di Patrizio Verri per il resto della stagione 2023/24, ala piccola di 198 cm per 95 kg.

Nato a Parma il 29 novembre 1988, la nuova ala biancoblu a Fabriano esattamente 359 giorni dopo la sua ultima partita con i cartai.

“Pat” muove i primi passi nel mondo della palla a spicchi nelle fila di Reggio Emilia, con la quale arriva a debuttare nel secondo campionato nazionale a soli 19 anni; quattro anni totali di Legadue, intervallati da due parentesi positive in B con Firenze e Bologna. Viene poi la C Gold, in cui dimostra di essere decisamente fuori categoria, conquistando una promozione nel 2018 con la divisa di Vigevano, guadagnandosi la permanenza nella terza serie nazionale e la definitiva consacrazione (mai sceso sotto gli 11 di media). Arriva il trasferimento in Veneto, dove mette in campo qualità, quantità ed esperienza. 11.6 punti conditi da 4.5 rimbalzi nel 2021/22, al suo “year fifteen”, evidenziano elementi fondamentali per un qualsiasi roster. Dall’annata 2022/23 Verri si sposta nelle marche: prima tappa a Fabriano in cui è protagonista di un grande campionato con 13.3 punti e 5 rimbalzi in 21 partite giocate, fino alla rottura del legamento crociato. Nell’estate 2023 viene ingaggiato da Matelica in B interregionale, dove assaggia nuovamente il parquet al termine di un lungo percorso di riabilitazione.

Ora Patrizio “torna a casa”, riprenderà l’abbraccio di un pubblico che non ha mai fatto mancare affetto e apprezzamento nei suoi confronti. Da parte di tutta la società i migliori auguri per la sua seconda parentesi in biancoblu.

