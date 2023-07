SERIE B UFFICIALE – Fabriano annuncia Jacopo Rapetti

By

La Ristopro Janus Basket Fabriano è lieta di comunicare che Jacopo Rapetti è un nuovo giocatore biancoblu per la stagione 2023/24, un giovane rinforzo sotto canestro per coach Grandi.

Nato a Milano l’otto novembre 2004, Jacopo cresce nell’importantissimo settore giovanile dell’Olimpia Milano, dove ha la possibilità di migliorare e fare esperienza al fianco dei migliori giovani d’Italia e non solo. Dall’under 15 fino all’esordio nel massimo campionato nazionale, il ragazzo ha trascorso tutta la sua “carriera cestistica” (neanche 19 anni) nella squadra più titolata, fino al meritato riconoscimento dei due spezzoni di gara in Serie A. Questo ciò che affermano gli addetti ai lavori che hanno visto Jacopo calcare il parquet: “Prodotto delle giovanili dell’Armani, Jacopo è un quattro con mani morbide. Tiratore da 3pt ma capace di realizzare sia fronte che spalle a canestro grazie ad un ottima tecnica individuale. Eccellente difensore, Jacopo è uno dei lunghi più interessanti della sua annata.”

Da Milano a Fabriano, la società non vede l’ora di accogliere Jacopo, augurandogli il meglio per la prossima stagione in biancoblu.

Ufficio Stampa Janus Basket Fabriano

Giacomo Marini