SERIE B UFFICIALE – Fabriano annuncia la firma di Alberto Bedin

La Ristopro Janus Basket Fabriano è lieta di comunicare che Alberto Bedin sarà biancoblu nella stagione 2023/24. È lui il secondo tassello dello scacchiere di Coach Grandi.

Nato a Riva del Garda il 25 giugno 1999, Alberto è un centro di 202 cm forte fisicamente e abilissimo nel pitturato, con grande predisposizione al rimbalzo. Il neo acquisto della Janus muove i primi passi nel mondo della palla a spicchi nelle fila del settore giovanile della sua città natale, andando poi a completare il percorso di giovane cestista a Mestre.

Dopo due annate in C Gold proprio al Basket 1958, arriva il debutto in Serie B nella stagione 18/19 con Bedin in casacca Lugo e appena 19 enne capace di registrare 8.4 punti e 5.5 rimbalzi. Le ottime prestazione a Olginate e Cento (avversario dei cartai nell’ultimo match prima del Lockdown) gli valgono il trasferimento nelle Marche, prima a Senigallia e poi alla Luciana Mosconi. Qui si affermerà come centro solido ed affidabile, capace di presenziare sotto canestro e di aiutare i compagni, rivelandosi anche buon marcatore nell’ultima stagione: 11.7 punti segnati conditi da quasi 7 rimbalzi ad allacciata di scarpa.

Ora l’approdo nella città della carta, alla corte di coach Federico Grandi. La società augura al ragazzo di raggiungere tutti gli obbiettivi preposti, togliendosi tante soddisfazioni con la canotta biancoblu.

Ufficio Stampa Janus Basket Fabriano

Giacomo Marini