SERIE B UFFICIALE – Fabriano chiude il roster con Scandiuzzi

La Ristopro Janus Fabriano è lieta di comunicare l’ingaggio di Francesco Scandiuzzi per la stagione 2024/25, che andrà ad occupare il decimo ed ultimo slot del roster di coach Niccolai.

203 cm per 95 kg, Francesco è un centro dalla grande fisicità che vanta un curriculum di tutto rispetto, nonostante i soli 20 anni. Il nuovo tesserato biancoblucresce cestisticamente nel settore giovanile di Spresiano, salvo poi completare il suo percorso di maturazione nella blasonata Treviso, con la quale il ragazzo ha l’opportunità di partecipare alla Next Gen Cup e soprattutto di debuttare nella massima serie italiana (12 presenze totali). Non si limita solo a questo: nel match contro la Reyer Venezia, ultima giornata di LBA 2022/23, Francesco entra dalla panchina e in 12’ realizza 8 punti con il 100% dal campo, raccogliendo anche 2 rimbalzi.

Ora Francesco è atteso nella città della carta e la società gli augura una stagione ricca di soddisfazioni con la canotta biancoblu.

Giacomo Marini

Ufficio Stampa Janus Basket Fabriano