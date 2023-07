SERIE B UFFICIALE – Fabriano conferma Nicolas Stanic

LA RISTOPRO JANUS BASKET FABRIANO È LIETA DI ANNUNCIARE DI AVER RAGGIUNTO L’ACCORDO, ANCHE PER LA STAGIONE 2023/24, CON NICOLAS STANIC

Nato a Hurlingham, Buenos Aires (Argentina), il 31 maggio 1984, il regista rimane nella città della carta per il secondo anno con la Janus dopo aver militato anche nel Fabriano Basket e nella Spider Fabriano.

Il suo legame con Fabriano nasce nell’estate 2004, quando inizia la sua avventura in C2 con quella che al tempo era la seconda squadra cittadina, la Spider, e scende in campo per un match anche in Legadue col Fabriano Basket per effetto del doppio tesseramento.

Stanic si trasferisce in Toscana, giocando tre anni a Firenze e uno a Montecatini, in Serie B. Poi, il primo ritorno a Fabriano dove veste di nuovo la maglia della Spider, che con lui in regia vince la Serie C1 e poi viene battuta in finale di B2 da Chieti, ma il risultato permetterà comunque l’approdo del club in B1 (denominata A Dilettanti), tramite ripescaggio. A febbraio 2012 lascia Fabriano per tornare a Montecatini, poi nel biennio 2012-14 passa a Roseto. Nei successivi quattro anni ottiene ben tre promozioni dalla B alla A2: prima con la Npc Rieti, poi con l’Eurobasket Roma, insieme alla quale giocherà anche un campionato in A2, e infine con la Bakery Piacenza. Nel 2018/19 sfiora il poker con la maglia di San Severo, sconfitta soltanto alla Final Four, poi nel 2019/20 è a Chieti, nel 2020/21 a Taranto e infine torna a Rieti, stavolta con la Real Sebastiani. Proprio qui Stanic, nel girone C di Serie B, ha lottato nuovamente fino a gara-5 di finale playoff contro Agrigento, che ha poi avuto la meglio sul team sabino.

Infine il ritorno “a casa”, qui nella città della carta, dove per l’ennesima volta ha dimostrato tutta la sua classe e qualità, anche a 39 anni e giocando 40′ a partita. L’argentino è stato, a detta di molti addetti ai lavori, MVP della Serie B: 15.75 punti, 4 rimbalzi e 6.5 assist a partita, con 18.5 di valutazione media.

Ufficio Stampa Janus Basket Fabriano

Giacomo Marini