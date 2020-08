SERIE B UFFICIALE – Fabriano firma Denis Alibegovic

La Janus Basket Fabriano è lieta di comunicare l’ingaggio di Denis Alibegovic per la stagione 2020/21, in forza al Bayern Monaco lo scorso campionato.

Guardia-Ala di 195 cm per 93 kg classe ’99, originario della Slovenia, Denis cresce cestisticamente nella Cestistica Basket Udinese (e un anno all’APU Udine); qui lo nota la Stella Azzurra Roma che nel 2015 lo porta nel florido settore giovanile capitolino.

Durante le 3 stagioni nel Lazio lo Sloveno si divide tra giovanili, Serie C con la APDB Roma e Serie B con la Stella Azzurra, mostrando tutte le sue qualità nonostante la giovane età; l’annata 2017/18 è quella della consacrazione, dove l’esterno (neanche diciottenne) gioca 24 partite nella terza divisione nazionale, accumulando 5.54 punti, 2.46 rimbalzi e 1.08 assist in appena 17 minuti di utilizzo.

La stagione successiva viene aggregato al roster di Roseto in A2, partecipando nel frattempo al campionato di C Gold con la Fortitudo Pallacanestro Roma; per problemi fisici è costretto ad allontanarsi dal parquet, guadagnandosi comunque la chiamata tedesca del Bayern Monaco.

In Germania, la scorsa annata, milita tra la seconda e la terza squadra biancorossa facendo vedere ottimi spunti. Raggiunge l’apice poco prima del lockdown, quando riesce ad inanellare tre partite di fila da 30, 25 e 29 punti salvo poi essere interrotto dalla pandemia.

Per Denis una nuova avventura in Italia, con la divisa biancoblu della Janus Basket Fabriano e l’intera società intende augurare al ragazzo il meglio per stagione, con la speranza di vincere al fianco della città della carta.

FONTE: Ufficio Stampa Janus Basket Fabriano