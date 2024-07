SERIE B UFFICIALE – Fabriano firma Pietro Da Rin

La Ristopro Janus Fabriano è lieta di comunicare l’ingaggio di Pietro Da Rin per la stagione 2024/25, che andrà ad occupare il settimo slot del roster di Coach Niccolai.

194 cm per 85 kg, Pietro è una guardia-ala che cresce cestisticamente dapprima nel settore giovanile di Treviso (dove disputa anche le finali nazionale U15), per poi passare a quello della rinomata Reyer Venezia. Qui il suo impegno e le sue qualità vengono ripagate con alcune convocazioni in prima squadra, senza però assaggiare il parquet del massimo campionato nazionale. Arriva quindi il primo vero trasferimento lontano da casa, esattamente dall’altra parte dell’Italia (Monopoli) e Pietro ha l’opportunità di confrontarsi con il complicato livello della B Nazionale; 1.4 punti e 1.1 rimbalzi in 20 presenze nel suo primo anno con i Senior, che migliorano ancor di più nella passata stagione in B Interregionale: 29 partite giocate e 8 punti di media messi a segno con la casacca di Montebelluno

Ora Pietro è atteso nella città della carta e la società gli augura una stagione ricca di soddisfazioni con la canotta biancoblu.

Ufficio Stampa Janus Basket Fabriano

Giacomo Marini