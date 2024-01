SERIE B UFFICIALE – Fabriano firma Samuel Nkot Nkot

La Ristopro Janus Basket Fabriano è lieta di comunicare l’ingaggio di Samuel Florent Nkot Nkot per la stagione 2023/24, pivot in forza all’Attila Basket in questa prima parte di stagione.

Nato il 3 luglio del 2003, Samuel è un centro 201 cm per 104 kg camerunense di nascita, ma di formazione italiana dopo essersi trasferito nel 2017 a Roma. Nella capitale gioca nel settore giovanile dell’HSC Roma, dove matura cestisticamente fino all’esordio in C Gold laziale con la Petroniana Roma. Nella stagione 20/21 arriva il primo trasferimento, a Mazzano per disputare la C Gold lombarda; qui rimarrà due stagioni, dividendosi tra U19 e prima squadra. Nel 2022 si guadagna il salto di qualità: acquistato da Faenza, accumula 11 presenza con la Raggisolaris in Serie B.

Ora l’approdo nella città della carta, l’augurio da parte di tutta la società è quello di proseguire nel progresso di crescita del ragazzo, togliendosi tante soddisfazioni insieme.

Ufficio Stampa Janus Basket Fabriano

Giacomo Marini