SERIE B UFFICIALE – Fabriano ingaggia Alessandro Gianoli

La Ristopro Janus Basket Fabriano è lieta di annunciare di aver raggiunto l’accordo, per la stagione 2022/23, con il giocatore Alessandro Gianoli, ala-centro di 203 cm per 93 kg.

Nato il primo gennaio del 2003, il ragazzo si appresta ad affrontare la prima esperienza lontano da casa, la seconda in Serie B.

Alessandro cresce inizialmente nel settore giovanile del Como, per poi spostarsi in quello di Desio, squadra militante dello stesso campionato della Janus; qui disputa una prima stagione in doppio tesseramento tra U18 e C Silver con Garbagnate (7.8 punti ad allacciata di scarpa) e una in doppio tesseramento tra la prima e la seconda compagine di Desio (una in B e una in C Silver), toccando quasi quota 10 pt. di media con la società satellite.

Per lui una nuova casacca, quella biancoblu di Fabriano e la società ne approfitta per augurare ad Alessandro un’annata ricca di soddisfazioni.

Giacomo Marini

Ufficio Stampa Janus Basket Fabriano