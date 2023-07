SERIE B UFFICIALE – Fabriano ingaggia Paolo Bandini

By

La Ristopro Janus Fabriano è lieta di comunicare l’ingaggio di Paolo Bandini per la stagione 2023/24. L’ex giocatore di Faenza va a concludere il mercato estivo della Ristopro, è lui il decimo tassello a disposizione

di coach Federico Grandi.

Nato il 3 gennaio del 2004, Paolo è un play/guardia di 186 cm per 70 kg. Trascorre tutto il settore giovanile nella sua Forlì, arrivando anche a debuttare nel secondo campionato nazionale a soli 15 anni. Nella stagione 2021/22, oltre a disputare 11 partite con la Pallacanestro 2.015, è protagonista di un grandissimo campionato in Serie C Silver con la Gaetano Scirea Bertinoro arrivando a registrare 16.2 punti a partita. Nella scorsa annata si è trasferito a Faenza, con la quale ha raggiunto la finale play-off contro la corazzata Rieti, ritagliandosi oltre 10’ di impiego a partita nonostante la giovane età e la grande concorrenza nel reparto play-guardie.

Ora per Paolo è attesa la prima tappa nelle Marche e la società ne approfitta per augurargli una stagione ricca di soddisfazioni nella città della carta.

