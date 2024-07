SERIE B UFFICIALE – Fabriano ingaggia Raucci

La Ristopro Janus Fabriano è lieta di comunicare l’ingaggio di Davide Raucci per la stagione 2024/25, che andrà ad occupare il penultimo slot del roster di coach Niccolai.

Ala Grande di 198 cm per 106 kg, Davide nasce a Napoli nel 1990, ma si forma cestisticamente al nord tra Biella e Cus Torino, con le quali si divide tra settore giovanile, Serie C e Serie B, dimostrando tutte le sue qualità ed il suo talento appena maggiorenne. Le ottime prestazioni in Piemonte gli valgono l’importante chiamata della Fortitudo Bologna: nella “capitale del basket” si toglie molte soddisfazioni, conquistando la Serie B, la Supercoppa e sfiorando la promozione nel massimo campionato nazionale l’annata successiva. La soddisfazione della Serie A1 arriva comunque nel 17/18, con la maglia di Cantù, dove Raucci accumula 12 presenze e 4 punti totali. Le migliori stagioni della sua carriera le disputa tra Cassino e Latina: quasi 12 punti e 5.6 rimbalzi di media con la prima (18/19) e un picco di 22 pts. nelle 3 partite di playout, 10.3 punti e 5 rimbalzi con la seconda (20/21). Il campionato 21/22 è sfortunato per il neo acquisto biancoblu, poiché con la canotta di Scafati giocherà poche partite causa infortunio al legamento collaterale del ginocchio, ma la sua annata termina con un sorriso grazie alla promozione in Serie A1. Chiusi e Rieti sono le ultime due destinazioni dell’ala grande, prima dell’approdo nella città della carta alla corte di coach Niccolai, per la prima volta in Serie B dopo esattamente 10 anni. Enorme qualità, tanta esperienza in categoria superiore e carisma da vendere, Davide è indubbiamente la ciliegina sulla torta del mercato della Ristopro, un acquisto importantissimo per la Serie B.

La società augura al ragazzo di togliersi tante soddisfazioni a Fabriano con la canotta biancoblu, una nuova prestigiosa tappa nell’altrettanto prestigiosa carriera di Davide.

Ufficio Stampa Janus Basket Fabriano