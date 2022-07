SERIE B UFFICIALE – Fabriano rinnova con Gulini

La Ristopro Janus Basket Fabriano è lieta di annunciare la conferma, per la stagione 2022/23, del giocatore Gianmarco Gulini, play-guardia di 189 cm per 80 kg.

Nato a Urbino il 14 febbraio 2002, il giovane biancoblu è un esterno dinamico e di ottima mano con grande predisposizione in fase difensiva, il classico 3&D di cui si parla molto oggi. Cresciuto nelle giovanili della Victoria Libertas Pesaro, “Gullo” affronterà il suo terzo anno a Fabriano. Nonostante la giovane età, il ragazzo possiede una già accumulata esperienza, avendo calcato i campi della C Silver con Urbania e Pesaro: 2.1 punti nella prima annata e 3.7 nella seconda, fanno sì che il ragazzo venga notato da più compagini, salvo poi approdare nella città della carta. La stagione del debutto in Serie B è stata più che positiva, poiché Gianmarco è cresciuto in molti aspetti, diventando un elemento chiave nelle rotazioni della Ristopro (2.8 punti a partita). Lo scorso campionato si è cimentato nella difficoltosa A2, dimostrando di avere (ancora) ampi margini di miglioramento, salvo poi concludere la stagione con la casacca di Civitanova, giocando sei partite di playout con i biancoazzurri (7.5 pt. di media).

Per Gianmarco inizia una nuova annata con la Ristopro, e tutto il mondo biancoblù augura a lui che possa essere ricco di soddisfazioni.

Giacomo Marini

Ufficio Stampa Janus Basket Fabriano