SERIE B UFFICIALE – Fabriano ritrova Francesco Papa

La Ristopro Janus Basket Fabriano è lieta di annunciare di aver raggiunto l’accordo, per la stagione 2022/23, con il giocatore Francesco Papa, ala di 198 cm per 85 kg.

Papa torna in maglia biancoblù con la quale conquistò il 23 giugno 2021 la promozione in A2: per lui 7.9 punti e 5.8 rimbalzi di media, oltre a un contributo di grande spessore in termini di energia, grinta e difesa.

Nato a Pescara il 10/04/1995, la prima esperienza senior la ebbe nel 2011/12 con la canotta della Fattoria Roberti Brescia in Serie C. Poi torna nella propria regione, con la maglia di Roseto, quindi nel 2014/15 è autore di una stagione solida a Giulianova: 10.8 punti e 3.6 rimbalzi in 27 minuti di utilizzo medio. Torna a Roseto per una stagione in Serie A2, poi si trasferisce a Teramo in B con cui produce 9.9 punti e 8.8 rimbalzi a partita. Nel 2017 riceve la chiamata di Cesena dove resta per tre anni facendo registrare una crescita costante di rendimento. Nel 2020 arriva a Fabriano e diventa subito un’arma fondamentale nella rotazione dei lunghi, per solidità ed atletismo, fino al raggiungimento della promozione nella finale playoff contro Cividale. Nell’ultima stagione ha militato in B alla Npc Rieti, fermandosi in semifinale playoff, ed ha viaggiato a 8.8 punti e 6.5 rimbalzi.

Ora torna nella città della carta per una nuova avventura: la società e il mondo biancoblù augurano a Francesco un’altra stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra.

Ufficio Stampa Janus Basket Fabriano