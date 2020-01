SERIE B UFFICIALE – Fabriano si accorda con Edoardo Fontana

La Janus Basket Fabriano comunica di aver sottoscritto un accordo, per il resto della stagione 2019-20, con il cestista Edoardo Fontana. Guardia-ala, 193 cm per 87 kg, proviene da Agrigento (serie A2), dove ha giocato nell’ultima stagione e mezza.

Nato l’11 febbraio 1998 a Brindisi, vive la sua prima esperienza in campionati senior a 17 anni alla PMS Torino. Passa a Pistoia, dove gioca nella squadra under 20, ed è poi protagonista con un’altra formazione toscana, la Valentina’s Bottegone, in serie B: oltre 22’ in campo in ogni partita, con 7.5 punti di media e 3.3 rimbalzi catturati, e raggiunge con la sua squadra i playoff. Il buon impatto con la categoria gli vale la chiamata di Piombino, in cui militerà nella stagione 2017/2018, accumulando numeri importanti: 12.9 punti di media conditi da oltre 7 rimbalzi a partita, un dato eclatante per un esterno, gli valgono la nomina di migliore under 21 della stagione in serie B e lo fanno rispondere alla convocazione in Nazionale Under 20. Il suo rendimento eccellente contribuisce al raggiungimento dei playoff del team toscano e gli apre le porte della serie A2, con la chiamata in estate della Moncada Agrigento. Nella prima stagione disputata nel secondo campionato nazionale, Fontana colleziona 27 presenze con 3.8 punti di media in quasi 16’ alla corte di coach Franco Ciani. Nella stagione in corso, Fontana ha difeso ancora i colori della squadra siciliana, giocando 16 partite ufficiali al ritmo di 2.3 punti in quasi 8’ di impiego e in particolare si è distinto nella vittoria a Capo d’Orlando, dove ha fatto registrare 11 punti in 19’. Ora, l’arrivo a Fabriano, e la Janus intende ringraziare per la preziosa collaborazione Alessandro Renzi, agente del giocatore, che ha contribuito al buon esito della trattativa.

“Cercavamo un esterno con qualità da aggiungere nel settore under. Edoardo è una guardia con un fisico importante e capacità di far canestro in vari modi. L’anno scorso, alla prima avventura in A2, si è espresso bene ad Agrigento e nella stagione precedente era stato il miglior under della serie B. Con lui acquisiamo grande pericolosità offensiva e allo stesso tempo manteniamo un buon livello di fisicità”, ha detto di lui coach Lorenzo Pansa

In bocca al lupo ad Edoardo per un nuovo capitolo della sua carriera tutto da scrivere con la maglia della Janus.

Ufficio Stampa Janus Basket Fabriano