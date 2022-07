SERIE B UFFICIALE – Fabriano, Yande Fall nuovo innesto sotto canestro

La Ristopro Janus Basket Fabriano è lieta di annunciare di aver raggiunto l’accordo, per la stagione 2022/23, con il giocatore Yande Fall, pivot di 199 cm per 97 kg.

Fall arriva dalla Viola Reggio Calabria, dove è stato il re dei rimbalzisti dell’intera Serie B 2020/21 e il miglior rimbalzista del girone D nella Serie B 2021/22.

Nato a Casamas (Senegal) il 21 maggio 1990, è in Italia dal 2006, quando alla prima esperienza con il Crotone Basket vince il campionato di C2. Nella stagione successiva resta in Calabria, trasferendosi a Catanzaro, poi spicca il volo verso la Legadue con Veroli, dove nonostante la giovane età si guadagna le prime presenze nel secondo campionato nazionale. Nel 2010/11 disputa la A Dilettanti (ex Serie B1) con la maglia di Ostuni, poi torna in C con Catanzaro collezionando cifre di alto livello: nei quattro anni in giallorosso, rimane in doppia-doppia di media per punti e rimbalzi. Le sue prestazioni non passano inosservate e si guadagna la chiamata di Napoli, in B, e dopo l’esclusione del team partenopeo dal campionato termina la stagione 2015/16 in A2, a Latina (6.3 punti e 4.7 rimbalzi). Nel 2016/17 rimane inizialmente in A2, con Verona, poi si trasferisce a Senigallia per la sua prima esperienza marchigiana e in B viaggia a 10.7 punti e 8.5 rimbalzi coi biancorossi. Nel 2017/18 resta nella nostra regione, con la maglia di Recanati, e si conferma un lungo di solidità, con 9.4 punti e 7.4 rimbalzi a partita. Nel 2018 torna in Calabria, dove iniziò la sua storia cestistica italiana, e con la Viola disputa un triennio di grande valore, intervallato dal campionato 2019/20 a Giulianova, quando affronta anche la Ristopro da avversario. Nel 2020/21 è il miglior rimbalzista della categoria con 14.2 carambole di media, nel 2021/22 è il migliore del girone D nella specialità con 11.1 rimbalzi a sera a cui aggiunge 12.5 punti, sua miglior media in carriera in B.

Per Yande inizia ora un nuovo capitolo, con la Ristopro, e tutto il mondo biancoblù augura a lui che possa essere ricco di soddisfazioni.

