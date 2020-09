SERIE B UFFICIALE – Faccia tosta ed energia infinita: Alessio Ferrarotto firma con Torrenova

Cestistica Torrenovese è felice di annunciare la firma dell’atleta Alessio Ferrarotto, playmaker classe 2001 che arriva in prestito dalla Costa d’Orlando. Ferrarotto è un cestista che fa della rapidità di movimento, degli assist ai compagni e delle transizioni fulminanti alcuni dei suoi punti di forza. Anche dal punto di vista difensivo, inoltre, il giovane playmaker è decisamente migliorato nel corso degli anni.

CARRIERA

175 cm per 70 kg, orlandino doc, Ferrarotto è uno dei prodotti del settore giovanile dell’Orlandina Basket, ma ha esordito in Serie C Silver con la Costa d’Orlando nel 2016-2017. Con la squadra allenata da coach Condello ha poi continuato a fare parte del roster della Serie B negli ultimi tre anni, stagioni in cui le prestazioni del giovane playmaker sono sempre andate in crescendo, come testimoniano le sue prestazioni delle ultime due annate condite da doppie cifre a referto in un terzo delle partite disputate ed un high score nella scorsa stagione di 19 punti e 3 assist nella gara contro San Miniato del 26 ottobre 2019. Ad Aprile dello stesso anno, invece, ha realizzato invece il suo massimo in Serie B: 23 punti, 10 assist, 11 rimbalzi e 42 di valutazione finale nella partita vinta dalla sua Costa d’Orlando contro Battipaglia.

DICHIARAZIONI

Condello | Head Coach Torrenova: «Ale è un ragazzo esperto, nonostante la giovane età, di questi campionati. Fa dell’intensità la sua forza ed ha tanta voglia di crescere. È un mastino, non molla mai ed è pronto sempre a sbucciarsi le ginocchia per aiutare la squadra. È un acquisto oculato, in funzione della squadra che abbiamo costruito, mirato a fare un campionato che abbia come primo obiettivo una salvezza tranquilla».

–

