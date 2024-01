SERIE B UFFICIALE – Faenza annuncia il play Jessie Begarin

Bienvenue Jessie! I Blacks hanno tesserato Jessie Begarin, 36enne play\guardia francese che vanta una carriera quasi ventennale nella Ligue National de Basket-Ball Francese (formata dalla Pro A, massima serie, e dalla Pro B, seconda divisione nazionale) e presenze nelle coppe europee. Il giocatore arriva dal Boulazac Basket Dordogne, formazione militante in Pro B (la seconda divisione francese) ed è il primo atleta di formazione straniera nella storia dei Raggisolaris. L’esperienza a Faenza sarà la sua prima lontano dalla Francia. Il suo debutto con la maglia dei Blacks sarà domenica a Lumezzane.

Nato a Les Abymes (Guadalupe) il 5 luglio 1988, Begarin è il classico playmaker che riesce a far girare al meglio la squadra a suon di assist, ma è anche un buon tiratore. Cresciuto nel Centro Federale, società francese di pallacanestro che riunisce giocatori appartenenti all’INSEP (centro statale francese di eccellenza nelle attività sportive che ha sede a Parigi), Bagarin si mette subito in mostra a livello giovanile, vincendo i campionati Europei Under 18 nel 2006 e arrivando terzo nel 2007 ai Mondiali Under 19. La sua prima esperienza da professionista è nella Pro A francese dove nel 2006/07 firma con il Besançon, restando in quel campionato anche nella stagione successiva vestendo i colori del Clermont. Nel 2008/09 scende in Pro B all’Aix-Maurienne poi si trasferisce al Saint Chamond sempre in Pro B e successivamente nel terzo campionato nazionale al Cheruy. Nella stagione 2011/12 resta in quel torneo indossando la maglia del Souffelweyersheim, club in cui milita anche dal 2013 al 2015, ma in Pro B francese dopo la parentesi all’Hyeres-Toulon (Pro B).

Nel 2015/16 si trasferisce a Le Portel (Pro B) ed è uno dei protagonisti della promozione in Pro A: nel club gioca altre due stagioni prima di scendere in Pro B a Rouen, dove chiude l’annata sportiva con 11.3 punti di media. Dal 2019 al 2022 è in Pro A allo Chalons-Reims poi scende in Pro B a Quimper (2022/23) ed infine passa al Boulzac, dove gioca dallo scorso novembre fino a gennaio, segnando 6 punti di media in 6 gare disputate venendo impiegato 23’’ di media. Ora è pronto a portare la sua esperienza nei Raggisolaris.

Begarin sarà presentato venerdì alle 17.30 al Campus in una conferenza stampa aperta ai tifosi e agli appassionati di pallacanestro.

Luca Del Favero

Capo Ufficio Stampa Blacks Raggisolaris Faenza