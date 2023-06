SERIE B UFFICIALE – Faenza conferma Andrea Pastore

Pastore vestirà ancora la canotta dei Blacks

26 Giugno 2023

Uno degli idoli dei tifosi continuerà a vestire la canotta dei Blacks. Andrea Pastore è la prima conferma del roster dei Raggisolaris per la stagione 2023/24, annata in cui la squadra debutterà nel nuovo campionato di serie B Nazionale.

Anche a Faenza, Pastore ha mostrato sin dalla prima partita tutte le sue qualità, facendosi valere per leadership e carisma oltre che per la puntualità nel segnare canestri decisivi al momento giusto e per gli assist regalati ai compagni. In stagione regolare ha realizzato 9.2 punti di media servendo 3.9 assist, mentre nei play off ha viaggiato a 6.3 punti con 1.7 assist.

“Il mio desiderio è sempre stato quello di rimanere a Faenza – sottolinea Pastore – e quando alla cena di fine anno il presidente Raggi mi ha confermato che la società ha obiettivi ambiziosi anche per la prossima stagione, sono stato ancora più convinto della mia scelta. La dirigenza punta in alto e io darò il massimo per ottenere la promozione in A2 che da anni voglio conquistare sul campo.

A Faenza io e la mia fidanzata ci troviamo benissimo e i fatti legati all’alluvione mi hanno permesso di creare un rapporto ancora più forte con la città e i faentini. La società e lo staff sono di ottimo livello e dunque ci sono tutte le basi per vivere una stagione da protagonisti”.

