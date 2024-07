SERIE B UFFICIALE – Faenza conferma Poggi

Se non fosse per l’accento romano, Giovanni Poggi potrebbe essere considerato un faentino a tutti gli effetti. L’ala\pivot capitolina 27enne vestirà per la quarta stagione consecutiva la maglia dei Blacks, confermando l’affetto che ha nei confronti dei Raggisolaris, società in cui si è tolto molte soddisfazioni.

Poggi è arrivato a Faenza nella stagione 2021/22 iniziando alla grande la sua avventura, vincendo la Supercoppa e il titolo di Mvp della finale. Quel campionato lo ha però concluso con l’amaro in bocca, fratturandosi il naso nella prima gara della semifinale play off contro la Rinascita Basket Rimini, non potendo più dare il contributo nelle restanti partite della serie. Nel 2022/23 è uno dei protagonisti della grande annata che vede i Blacks chiudere al secondo posto la stagione regolare e uscire in finale play off contro la Real Sebastiani Rieti, stessa formazione affrontata nella semifinale di Coppa Italia. L’ultimo campionato lo ha chiuso con 8.6 punti e 6.4 rimbalzi di media in stagione regolare e nei play off.

“Non potevo lasciare una società così importante come i Raggisolaris dopo la scorsa stagione – spiega Poggi -. Pur essendomi sempre impegnato al massimo, mi rendo conto di aver avuto un rendimento troppo altalenante e dunque la prossima sarà l’annata del riscatto. Voglio giocare una stagione molto positiva per ripagare la dirigenza, la città e i tifosi per tutto l’affetto che mi hanno sempre dato. Questo è il pensiero che ho avuto al termine della quinta gara dei quarti di finale persa a Livorno e già in quel momento non avevo dubbi su quale sarebbe stato il mio futuro: ho davvero tante motivazioni.

Ringrazio la società per avermi confermato e per aver puntato su di me per il nuovo progetto tecnico: la ripagherò portando la mia esperienza e mettendomi al servizio degli altri. Credo che sarà per tutti la stagione della rivalsa e sono certo che se creeremo un bel gruppo e ci aiuteremo, potremo toglierci tante soddisfazioni”.

Luca Del Favero