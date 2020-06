SERIE B UFFICIALE – Faenza conferma Simon Anumba

Simon Anumba – Rekico atto secondo. L’esterno classe 1996 vestirà la canotta dei Raggisolaris

anche nella stagione 2020/21, ed è pronto ad infiammare ancora il PalaCattani, conquistato a

suon di ottime prestazioni che gli hanno permesso in pochi mesi di diventare un idolo dei tifosi e

una pedina chiave nel gioco dei Raggisolaris potendo essere schierato da guardia, da ala piccola

e da ala grande. Simon si è rivelato infatti un jolly tattico fondamentale e lo sarà anche nel nuovo

scacchiere tattico di coach Serra, permettendogli di presentare molte tipologie di quintetti.

Anumba è stato inoltre uno dei giocatori della Rekico con il miglior rendimento nelle 23 partite

disputate nel campionato 2019/20: non solo ha brillato dal lato difensivo grazie alla sua fisicità e

all’atletismo (il suo compito era spesso quello di annullare il miglior tiratore della squadra

avversaria), ma ha mostrato anche di avere ottime percentuali realizzative, viaggiando

costantemente in doppia cifra.

“Sto benissimo a Faenza – spiega Anumba –: è davvero un posto super dove ho trovato

un’ottima società e dei tifosi unici che non mancano mai di far sentire il loro calore in casa e in

trasferta. Appena si è interrotto il campionato ho subito parlato del mio rinnovo e visto che la

mia volontà era identica a quello della dirigenza, abbiamo davvero impiegato poco tempo per

rinnovare il contratto. Non vedo l’ora di ritornare a giocare e di rivedere il nostro pubblico”.

Anche nella prossima stagione ti candidi ad essere un’arma tattica importante e non solo un

ottimo difensore.

“Sto lavorando per cambiare il mio modo di giocare. Non voglio più concentrarmi soltanto sulla

difesa, ma anche sull’attacco per poter così ampliare i miei ruoli. L’obiettivo è di giocare anche

da guardia e non solo da ala piccola e da ala grande ed è uno dei miei stimoli per la nuova

stagione. Proprio della mia posizione in campo ho già parlato con coach Serra che mi ha fatto

un’ottima impressione sin dal primo incontro. Ha tanto entusiasmo ed è molto motivato: sono

certo che potremo disputare un’ottima stagione”.

